جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب ذهب وطائرة تجسس

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب 1صالة رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة مسعد محمود العفيفى مدير الجمرك، محاولة تهريب تهريب كمية من الذهب بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وطائرة للتنصت والتجسس محظور دخولها البلاد، طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

اشتبه محمد الهادى رئيس قسم التفتيش، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة، فى راكب مصرى قادم من الشارقة، وبالعرض على أميرة عطية مدير الوردية، وقررت تشكيل لجنة لتفتيشه، حيث تبين وجود 22 أسورة من الذهب و1 كوليه و4 زوج حلق بوزن كيلو ذهب مخبأ داخل عبوات شيبسى مغلقة وداخل الأجذية، وطائرة تجسس بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا وميمورى وتقنيات حديثة فى التصوير، مخبأة بسماعة ساوند (صب) و2 ساعة يد ماركة عالمية باهظة الثمن.

وقرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط حمل رقم 71 لسنة 2016 للراكب وإحالته للنيابة.