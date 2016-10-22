شقيق الشهيد "عادل رجائى": رجال القوات المسلحة أسود سيثأرون للبطل

قال العقيد أنور رجائى، شقيق العميد عادل رجائى الذى اغتيل صباح اليوم السبت على يد الإرهاب الغادر، إن الإرهاب يستهدف رجال القوات المسلحة لوقوفهم ضد الإرهاب، والشهيد كان ملاكا يمشى على الأرض، وكان يخدم الجميع، وتحبه جيرانه، لافتا إلى أنه بُلغ بالخبر فى الساعة السابعة صباحا من خلال شقيقه.

وأضاف رجائى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن هناك رجالا سيأتون بحق الشهيد، وقريبًا سنسمع خبرا جيدا من أبناء الشهيد عادل رجائى، لأن القوات المسلحة بها أسود ورجال، سيثأرون للبطل.