أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بنوك هندية: اختراق 3.2 مليون بطاقة خصم

Google+ Print
بنوك هندية: اختراق 3.2 مليون بطاقة خصم بنوك هندية: اختراق 3.2 مليون بطاقة خصم

تسعى بنوك هندية جاهدة لاحتواء الأضرار التي خلفتها قرصنة أكثر من 3.2 مليون بطاقة خصم.

واسترجعت البنوك آلاف البطاقات وحظرت أخرى تخشى أن تكون تعرضت للاختراق، كما نصحت، الجمعة، العملاء بتغيير أرقام التعريف الشخصية.

ويعتقد أن هذا الاختراق تم بسبب برامج خبيثة استهدفت الصراف الآلي.

وقال وزير المالية آرون جايتلي إن تحقق في كيفية وقوع هذا الاختراق الأمني.

من جانبها، قالت مؤسسة المدفوعات الوطنية التي تسيطر على جميع أنظمة مدفوعات التجزئة في الهند إن البنوك تلقت شكاوى من عملاء تفيد أن بطاقاتهم استخدمت بطريقة غير آمنة في الصين والولايات المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة