بنوك هندية: اختراق 3.2 مليون بطاقة خصم

تسعى بنوك هندية جاهدة لاحتواء الأضرار التي خلفتها قرصنة أكثر من 3.2 مليون بطاقة خصم.

واسترجعت البنوك آلاف البطاقات وحظرت أخرى تخشى أن تكون تعرضت للاختراق، كما نصحت، الجمعة، العملاء بتغيير أرقام التعريف الشخصية.

ويعتقد أن هذا الاختراق تم بسبب برامج خبيثة استهدفت شبكة الصراف الآلي.

وقال وزير المالية آرون جايتلي إن الحكومة تحقق في كيفية وقوع هذا الاختراق الأمني.

من جانبها، قالت مؤسسة المدفوعات الوطنية التي تسيطر على جميع أنظمة مدفوعات التجزئة في الهند إن البنوك تلقت شكاوى من عملاء تفيد أن بطاقاتهم استخدمت بطريقة غير آمنة في الصين والولايات المتحدة.