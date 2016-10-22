تعيين ليبي مدربا للمنتخب الصيني

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، السبت، إنه عيّن الإيطالي مارتشيلو ليبّي، الفائز بكأس العالم، مدربا جديدا لمنتخب الصين.

وكان ليبّي (68 عاما) فاز بكأس العالم في 2006 مع منتخب إيطاليا، كما أمضى ثلاثة أعوام ناجحة على رأس الجهاز الفني لنادي غوانغتشو إيفرغراند الصيني، وفاز معه خلالها بلقب الدوري الصيني ثلاث مرات وبدوري أبطال آسيا في 2013.

ويتولى ليبّي تدريب منتخب التنّين الصين خلفا لسلفه جاو هونجبو الذي استقال في وقت سابق من الشهر الجاري بعد هزيمة فريقه 0-2 أمام أوزبكستان، والتي شكلت ضربة جديدة لأمال الدولة العملاقة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.