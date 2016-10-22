ميسي ينقذ برشلونة من كمين “الغواصات الصفراء”

سجل ليونيل ميسي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من مباراة برشلونة مع فالنسيا في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني ليمنح فريقه فوزا قاتلا بنتيجة 3-2 على أرض فالنسيا.

وكان برشلونة قد تقدم في التسجيل عبر تسديدة بعيدة لميسي في الدقيقة 22، واعترض عليها لاعبو فريق “الغواصات الصفراء” بذريعة التسلل.

ثم أحزر رودريغو مورينيو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 52، وسجل الفريق هدفا ثانيا في الدقيقة 56 عبر لاعب برشلونة السابق منير الحدادي.

وفي الدقيقة 62 سجل الأرغوياني لويس سواريز هدف التعادل لبرشلونة، قبل أن يرجح ميسي الكفة للفريق الكاتالوني من ركلة جزاء الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.