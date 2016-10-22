عرض لشراء شركة تبغ بصفقة بلغت 47 مليار دولار

عرضت بريتش أميركان توباكو شراء “رينودلز”، شركة التبغ الأميركية، في صفقة قيمتها 47 مليار دولار، ستفرز أكبر شركة تبغ مدرجة في العالم.

وقالت المجموعة البريطانية، التي تملك 42 في المئة في رينولدز، إن العرض يقدر سهم الشركة عند 56.50 دولار منها 24.13 دولار نقدا و32.37 دولار في صورة أسهم في بريتش أميريكان، وذلك بعلاوة 20 في المئة فوق سعر إغلاق أسهم رينولدز، الخميس.

وسيبلغ السعر الإجمالي للنسبة الباقية في رينولدز (57.8 في المئة) 47 مليار دولار، منها حوالي 20 مليار دولار نقدا و27 مليار دولار أسهما في بريتش أميريكان توباكو.

وذكرت بريتش أميريكان، الجمعة، أنها أبلت بلاءًا حسنا في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث نمت الإيرادات 8.1 في المئة وأحجام البيع 9.8 في المئة.