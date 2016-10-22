المئات يتظاهرون في لندن للمطالبة بإيقاف إراقة الدماء في حلب

نظم مئات البريطانيين ، اليوم السبت ، مظاهرة حاشدة في ‏شوارع لندن وأمام مقر رئاسة الوزراء داعين الحكومة البريطانية إلى وقف أعمال القتل ‏وإراقة الدماء في سوريا بشكل عام ، وحلب بشكل خاص.‏

وانضمت إلى المتظاهرين الممثلة البريطانية الشهيرة كاري موليجان ، والتي قالت إن على ‏الحكومة البريطانية القيام بمزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في حلب وأجزاء أخرى من ‏سوريا.‏

كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين في منطقة “وايت هول” مقر الحكومة البريطانية، ومن ‏بينهم أطفال يرتدون قمصانا كتب عليها “انقذوا حلب”، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها ‏‏”منطقة حظر قصف الآن”، بالإضافة إلى قيام البعض برفع الأعلام السورية.‏

ووضع الأطفال نحو 200 دمية أمام مقر رئاسة الوزراء لكل طفل من الأطفال الذين قضوا ‏في أعمال القصف في حلب منذ انتهاء آخر هدنة.‏

وردد المتظاهرون، الذين كان منهم عدد من السياسيين والبرلمانيين والمشاهير، هتافات ‏تطالب بوقف القصف وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعوة ‏الحكومة البريطانية إلى القيام بالمزيد وتقديم خطة عمل بشأن المساعدات الإنسانية.‏

أ ش أ