المئات يتظاهرون في لندن للمطالبة بإيقاف إراقة الدماء في حلب

نظم مئات البريطانيين ، اليوم السبت ، مظاهرة حاشدة في شوارع لندن وأمام مقر رئاسة الوزراء داعين الحكومة البريطانية إلى وقف أعمال القتل وإراقة الدماء في سوريا بشكل عام ، وحلب بشكل خاص.
وانضمت إلى المتظاهرين الممثلة البريطانية الشهيرة كاري موليجان ، والتي قالت إن على الحكومة البريطانية القيام بمزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في حلب وأجزاء أخرى من سوريا.
كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين في منطقة “وايت هول” مقر الحكومة البريطانية، ومن بينهم أطفال يرتدون قمصانا كتب عليها “انقذوا حلب”، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها ”منطقة حظر قصف الآن”، بالإضافة إلى قيام البعض برفع الأعلام السورية.
ووضع الأطفال نحو 200 دمية أمام مقر رئاسة الوزراء لكل طفل من الأطفال الذين قضوا في أعمال القصف في حلب منذ انتهاء آخر هدنة.
وردد المتظاهرون، الذين كان منهم عدد من السياسيين والبرلمانيين والمشاهير، هتافات تطالب بوقف القصف وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعوة الحكومة البريطانية إلى القيام بالمزيد وتقديم خطة عمل بشأن المساعدات الإنسانية.
أ ش أ