أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المئات يتظاهرون في لندن للمطالبة بإيقاف إراقة الدماء في حلب

Google+ Print
المئات يتظاهرون في لندن للمطالبة بإيقاف إراقة الدماء في حلب المئات يتظاهرون في لندن للمطالبة بإيقاف إراقة الدماء في حلب

تظاهرات في لندن (أرشيفية)

نظم مئات البريطانيين ، اليوم السبت ، مظاهرة حاشدة في ‏شوارع لندن وأمام مقر رئاسة الوزراء داعين البريطانية إلى وقف أعمال القتل ‏وإراقة الدماء في سوريا بشكل عام ، وحلب بشكل خاص.‏

وانضمت إلى المتظاهرين الممثلة البريطانية الشهيرة كاري موليجان ، والتي قالت إن على ‏الحكومة البريطانية القيام بمزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في حلب وأجزاء أخرى من ‏سوريا.‏

كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين في منطقة “وايت هول” مقر الحكومة البريطانية، ومن ‏بينهم أطفال يرتدون قمصانا كتب عليها “انقذوا حلب”، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها ‏‏”منطقة حظر قصف الآن”، بالإضافة إلى قيام البعض برفع الأعلام السورية.‏

ووضع الأطفال نحو 200 دمية أمام مقر رئاسة الوزراء لكل طفل من الأطفال الذين قضوا ‏في أعمال القصف في حلب منذ انتهاء آخر هدنة.‏

وردد المتظاهرون، الذين كان منهم عدد من السياسيين والبرلمانيين والمشاهير، هتافات ‏تطالب بوقف القصف وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعوة ‏الحكومة البريطانية إلى القيام بالمزيد وتقديم خطة عمل بشأن المساعدات الإنسانية.‏

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة