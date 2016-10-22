حقيقة زواج حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى الجونة بعد 10 أيام ؟؟!

سمر العشري

فى مجتمعنا يتعرض النجوم لشائعات كثيرة، خصوصا النجوم الذين يعملون سوياً فى أكثر من عمل فنى، فدائما ما تطلق الشائعات فى العناء لتنتشر مثل النار فى الهشيم، وهو الأمر الذى حدث مؤخراً مع النجمين حسن الرداد وإيمى سمير غانم، وجعل جميع المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا تنتفض من أجل معلومة واحدة عن هذا "الكابلز" ولم تقعد الدنيا حتى كتابة هذه السطور.

وفاجأ حسن الرداد الجميع خلال الأيام الماضية بغضبه الشديد عن هذه الأخبار، حتى وصل الأمر التهجم على أحد الصحفيين فى أحد اللقاءات بسبب سؤال ما هى طبيعة وحقيقة ارتباطه بالنجمة ايمى سمير غانم، وجعله يتفوه بعبارات فاض بها الكيل وطفح، حيث قال: "اللى هيتكلم تانى فى الموضوع دا ههزؤه.. وهيسمع كلام مش هيعجبه".

وترددت أنباء مؤخرا داخل أروقة الوسط الفنى أن النجم حسن الرداد والنجمى إيمى سمير غانم يستعدان للزواج بعد 10 أيام من الآن فى الجونة، الأمر الذى جعل الكل يتسائل هل يتزوج حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى الجونة؟، بعد شائعات طالتهما لمدة عامين خلال الـ10 ايام المقبلة؟

شبكةعيونالإخبارية

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