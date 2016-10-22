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قناة روسية: مدير الشرطة العسكرية الروسية يزور مصر لتوطيد التعاون

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قناة روسية: مدير الشرطة العسكرية الروسية يزور مصر لتوطيد التعاون قناة روسية: مدير الشرطة العسكرية الروسية يزور مصر لتوطيد التعاون

>كتب مؤمن مختار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مدير الشرطة العسكرية الروسية الجنرال فلاديمير إيفانوفسكى، قام بزيارة عمل إلى خلال التدريبات المشتركة بين قوات المظلات المصرية والروسية "حماه الصداقة – 2016".

وأوضحت قناة "لايف نيوز" نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن مدير الشرطة العسكرية الروسية اطلع بنفسه على الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائل الخاصة المستخدمة فى الشرطة العسكرية المصرية، وكذلك زار الوحدات الهيكلية للشرطة العسكرية، وقسم التحقيق العسكرى لكتيبة من حرس الشرف، ومركز التدريب التابع لمركز الشرطة العسكرية والتدريب على مكافحة الحرائق.

وخلال الزيارة، تبادل الجانبان الخبرات فى مجال التدريب، فضلًا عن الحفاظ على القانون والنظام والانضباط العسكرى فى الوحدات العسكرية، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون العسكرى للحفاظ على القانون والنظام والانضباط العسكرى، وقام المسؤولين الروس بدعوة الشرطة العسكرية المصرية لزيارة لروسيا.


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