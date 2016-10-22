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سيدة الأعمال الإماراتية أميرة بن كرم في ذمة الله

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سيدة الأعمال الإماراتية أميرة بن كرم في ذمة الله سيدة الأعمال الإماراتية أميرة بن كرم في ذمة الله

 توفيت  اليوم السبت رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة ومديرة القافلة الوردية، أميرة بن كرم 38 عاما، وأختها 40 عاما ووالدتهما 57 عاماً، بينما أصيب أخيهما 32 عاما بإختناق، نتيجة اندلاع حريق في منزلهم بمنطقة القادسية بالشارقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القاسمي بالشارقة لتقلي العلاج.
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