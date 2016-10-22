الأزهر الشريف يدين اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة

أدان الأزهر الشريف بشدة عملية إغتيال العميد أركان حرب، عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، أثناء توجهه إلى مقر عمله بالقاهرة الكبرى، صباح اليوم السبت.

وأكد الأزهر فى بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف رجال الجيش البواسل، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن واستقراره، هي أفعال إجرامية خبيثة، تتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة، مشددا على أن يد الإرهاب الغادر لن تنال من عزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة .

وينعى الأزهر شهيد الواجب الوطني، مجددا دعمه وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية للقضاء على الإرهاب الأسود وتخليص الوطن من آفاته وشروره، سائلاً الله -عز وجل- أن يحمي مصرنا الحبيبة وجيشها الباسل من كل مكروه وسوء.