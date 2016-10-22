إصابة 26 شخصًا فى اصطدام حافلة من طابقين بجسر فى لندن

قالت فرقة الإطفاء، إن 26 شخصًا أصيبوا بجروح، صباح اليوم السبت، عندما اصطدمت حافلة من طابقين بجسر للسكك الحديدية فى لندن مما أدى إلى انفصال سقفها.

وبحسب “رويترز”، حوصر ثلاثة أشخاص فى الطابق الثانى وتعين إخراجهم وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد التصادم الذى وقع قبل الفجر فى توتنهام بشمال لندن.

وقالت فرقة الإطفاء فى بيان إنه تم استدعاء عربتى إطفاء ووحدة إنقاذ من الحرائق و15 من رجال الإطفاء للتعامل مع حادث اصطدام الحافلة بجسر فى توتنهام.

وقالت الشرطة إنها تجرى تحقيقات فى الحادث وإنه لا أحد من المصابين فى حالة خطيرة.