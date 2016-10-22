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مقتل 13 من المليشيات الحوثي وصالح فى حجة شمال غرب اليمن

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مقتل 13 من المليشيات الحوثي وصالح فى حجة شمال غرب اليمن مقتل 13 من المليشيات الحوثي وصالح فى حجة شمال غرب اليمن

 

اليمن – أرشيفية

قتل 13 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح إثر تصدى قوات الجيش والمقاومة اليمنية لهجوم شنته المليشيات على مواقعها فى محيط مديرية ميدى بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش والمقاومة صدت الهجوم وشنت هجوما مضادا وسيطرت على موقعين للمليشيات التى انسحب عناصرها تحت شدة الهجوم.

من ناحية أخرى، ذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة استولت على كمية من الأسلحة والعتاد من بينها صواريخ كانت فى طريقها لعناصر المليشيات فى منطقة البقع بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت اليوم على موقع للمليشيات فى منطقة البقع وعثرت فيه على هذه الأسلحة.

أ ش أ

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