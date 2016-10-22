جواهر القاسمي تنعي أميرة بن كرم

نعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أميرة بن كرم رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة ومديرة القافلة الوردية.

وقالت الشيخة جواهر في حسابها على تويتر"فقدت من ساعات انسانة عزيزة على قلبي اعتبرها ابنتي عرفتها من صغرها مع بناتي فى المدرسة أحببتها كثيرا قربتها كثير حملت عني هم العمل"

وأضافت "أميرة عبد الرحيم كرم شعلة نشاط ونحلة لا تعرف الكسل تحمل على عاتقها كل فكرة فكرت بها وكل توجيه تأخذه بعين الاعتبار تنجز ولا تشتكي "

وقالت "أعزي نفسي وأعزي كل من عائلة الفقيدة وأختها وامها وأعزي اَهلها من أمها وأعزي كل من عرفها وعمل معها رحمهم الله جميعا أميرة سنفتقدك كثيرا".