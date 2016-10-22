“المصريين الأحرار” ينعي استشهاد العميد عادل رجائي

نعي حزب «المصريين الأحرار» ببالغ الحزن والأسى، السيد العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة المصرية، الذي استشهد صباح اليوم برصاصات الإرهاب الغادر، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويؤكد حزب «المصريين الأحرار» أن الشعب المصري العظيم من أكثر الشعوب تضحية وفداء، وهو ما يظهر وقت الحروب، ولا ننسى التضحيات والبطولات التي سطرها الشعب وقواته المسلحة في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة، فكسب أصحابها الشهادة وفازت مصر بالنصر المبين، واستعادت أرض سيناء الحبيبة.

كما يؤكد «المصريين الأحرار» على أن هذه الحادثة الخسيسة، باستهداف قيادات القوات المسلحة، الذين يواجهون الإرهاب، لن تنال من عزيمة الشعب المصري العظيم ومساندته للقوات المسلحة في الحرب المستمرة ضد الإرهاب.