بالصور.. محافظ بني سويف ووكيل الصحة يفتتحان ثالث وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية‎

افتتح المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف” اليوم السبت “وحدةعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى ناصر المركزي حيث تفقد سير العمل بالوحدة، وغرف الكشف والتمريض والاستعلام والحاسب الآلي، بالإضافة إلى قيامه بتوزيع جرعات العلاج على 21 مريضاً من مرضى فيروس سي وذلك في حضور النائبين هشام مجدي ،عبدالحكيم مسعود عضوي مجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة ناصر .

وصرًح المحافظ أن هذه الوحدة هي ثالث وحدة يتم افتتاحها خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 شهور ضمن الخطوات التي تقوم بها المحافظة للقضاء على مرض فيروس سي وذلك بعد النجاح في القضاء على قوائم الانتظارفي أقل من شهرين من خلال الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كخطوة أولى في تنفيذ خطة الحكومة في مواجهة هذا المرض ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير العلاج لكل مريض،مشيرا إلى أن المحافظة تسير في تنفيذ الخطوة الثانية بالكشف المبكر عن المرض حيث تم افتتاح وحدة مماثلة بمركز الفشن في أغسطس الماضي وافتتاح معمل بي سي آر بمديرية الصحة منذ أيام قليلة وذلك للكشف المبكر عن المرض .

وأكد المحافظ على أن الدولة ،بكافة مؤسساتها وقيادتها السياسية و حكومة ونواب ،لا تدخر جهدا لتحسين أوضاع المواطنين الحياتية وتوفير احتياجتهم وحل مشاكلهم ولكن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعا والتحلي بالعمل المخلص والصبر لمواجهة التحديات التي تواجه مصر، داعيا جمهور المواطنين بعدم الانسياق خلف الدعوات الهدامة التي لا تساهم بشكل أو أخر في النهوض والتنمية التي يحلم بها كل مواطن ، مطالبا إياهم بالحفاظ على مصرنا الغالية ومقدراتها .

من ناحيته قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،إن الوحدة هدفها اكتشاف مرضى الفيروسات الكبدية والتشخيص والعلاج والمتابعة، ويتوافر يها طاقم طبي متخصص من أطباء وتمريض، في إطار التيسير على المواطنين من أبناء مركز ومدينة ناصرفي إجراءات الكشف والتشخيص وصرف العلاج ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في انشاء وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات المركزية وعدم الاقتصار على مراكز الاستعلام فقط ، لافتا الى انه سيتم افتتاح وحدات علاجية جديدة بباقي المراكز تباعاً .