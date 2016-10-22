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برشلونة يقتنص فوزًا صعبًا من فالنسيا بالدوري الاسباني

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برشلونة يقتنص فوزًا صعبًا من فالنسيا بالدوري الاسباني برشلونة يقتنص فوزًا صعبًا من فالنسيا بالدوري الاسباني

أرشيفية

تمكن نادي برشلونة الاسباني من الظفر بثلاث نقاط غالية من المباراة التي جمعته مع منافسه فالنسيا علي ملعب الميتسايا في إطار منافسات الاسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري الاسباني ” الليجا”.

وكان الفريق الكتالوني افتتح سجل التهديف في الشوط الاول بقدم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزم ابناء المدرب الايطالي برانديلي علي تعديل النتيجة ليتمكن لاعب برشلونة السابق منير الحدادي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52، بينما عادت كتيبة الخفافيش لتسجل من جديد عن طريق اللاعب رودريجو مورينو ليحرز التقدم في الدقيقة 56.

وجاء الرد سريعًا من ابناء البلوجرانا عندما تمكنوا من الحصول علي ركنية اودعها سواريز في الشباك بكرة صاروخية علي يسار الحارس البرتغالي ديجو ألفيش في الدقيقة 62.

وحاول الطرفان تعديل النتيجة حيث سيطر فريق البلوجرانا علي مقاليد المباراة ولكنه واجه فريق الخفافيش بسلاح الهجمات المرتدة وتبادلوا الهجمات الخطيرة علي شباك الحارسين علي ان ياتي “البروغوث” الارجنتيني ليحرز هدف التقدم من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم لويس سواريز في الدقيقة الاخيرة بالمباراة لتتنهي بنتيجة 3/2 لصالح الفريق الكتالوني.

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