أسعار النفط مستقرة مع ارتفاع الدولار وشح سوق الوقود

استقرت أسعار النفط، الجمعة، تحت ضغط من الدولار القوي ودعم من مؤشرات على شح أسواق الوقود الحاضرة بعد تخمة معروض لعامين.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 50.59 دولار للبرميل، في الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، منخفضا 4 سنتات عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخام تراجعت أكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس أمام سلة عملات رئيسية أخرى اليوم مما قد يكبح الطلب مع ارتفاع تكلفة الوقود للدول المستخدمة للعملات الأخرى.

وجاء ذلك مع تراجع سعر اليوان الصيني في معاملات الأسواق الخارجية إلى أقل مستوياته في 6 سنوات مقابل الدولار.