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روسيا: غارات التحالف الدولى على بلدات مسالمة فى العراق تعد «جرائم حرب»

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روسيا: غارات التحالف الدولى على بلدات مسالمة فى العراق تعد «جرائم حرب» روسيا: غارات التحالف الدولى على بلدات مسالمة فى العراق تعد «جرائم حرب»

سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي _ أرشيفية

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن توجيه طيران التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، ضربات على بلدات مسالمة فى العراق، ترقى إلى جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) – إن وسائل الاستطلاع الروسية رصدت شن طائرتين للتحالف غارة على بلدة داقوق (الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة كركوك العراقية)، حيث لا وجود لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث أنه بحسب شهود فإن عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، سقطوا بالضربة الجوية التى استهدف فيها طيران التحالف مجلس عزاء، ظنا منه أنه تجمع للمسلحين.

أ ش أ

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