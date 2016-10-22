اليابان تقرض بنكا روسيا خاضعا للعقوبات من أجل دفع محادثات بشأن جزر

قالت صحيفة نيكي التجارية يوم السبت إن بنك اليابان للتعاون الدولي الذي تدعمه الدولة سيقرض نحو أربعة مليارات ين (39 مليون دولار) لسبيربنك الروسي الخاضع لعقوبات غربية على أمل تحقيق تقدم في المحادثات بشأن خلاف على جزر.

وسيستخدم سبيربنك وهو أكبر بنوك روسيا القرض المقوم بالين لمساعدة شركة تقوم بإدارة ميناء فوستوتشني في أقصى شرق روسيا على شراء معدات تتعامل مع الفحم.

وسيقدم البنك هذا القرض بحلول نهاية العام في محاولة لتشجيع تحقيق تقدم في نزاع بشأن سلسلة من الجزر التي تسيطر عليها روسيا في المحيط الهادي تُسمى في اليابان الأراضي الشمالية ويُطلق عليها في روسيا اسم كوريل الجنوبية خلال اجتماع قمة يعقد في ديسمبر كانون الأول.

وقالت نيكي إن “خطوة بنك اليابان للتعاون الدولي لتقديم تمويل لروسيا جاءت لأن الحكومة اليابانية تهدف إلى تحقيق تقدم في المفاوضات.”

ولم يتسن الاتصال ببنك اليابان للتعاون الدولي للتعليق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء اليابانيين للتعقيب على ذلك.

وتحظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل فعلي تقديم قروض لشركات ومؤسسات روسية معينة من بينها سبيربنك بموجب عقوبات فُرضت بعد ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية في 2014.

وكان مسؤولون يابانيون قد قالوا من قبل إن أي تعاون اقتصادي مع روسيا لن يخل بالعقوبات.

ويعد هذا القرض جزءا من خطة للتعاون الاقتصادي مؤلفة من ثماني نقاط قدمها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو أيار في إطار “منهج جديد” للنزاع الدائر منذ عقود.