توتنهام يحافظ على سجله بدون خسارة بتعادله سلبيا على أرض بورنموث

واصل توتنهام هوتسبير أفضل بداية له للموسم منذ 26 عاما بالاحتفاظ بسجله بدون خسارة عقب تعادله سلبيا بصعوبة مع مضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وانتزع بورنموث – المنتشي بانتصاراته الثلاثة المتتالية على ملعبه – نقطة مستحقة من توتنهام المنافس على اللقب.

وحرمت قوة بورنموث منافسه من اعتلاء قمة المسابقة والتفوق على مانشستر سيتي وارسنال لكن الأمر ربما أصبح أكثر سوءا للضيوف في حال فشل هوجو لوريس حارس توتنهام في إنقاذ مرماه من فرصة مبكرة لتشارلي دانييلز.

وجاءت أخطر فرصة للضيوف عبر إيريك لاميلا من تسديدة ارتدت من العارضة أيضا في الشوط الأول.