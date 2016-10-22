هيئة محلفين أمريكية توجه اتهامات لروسي باختراق لينكد-إن

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبيرة في كاليفورنيا اتهمت رجلا روسيا باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة لشركات لينكد-إن ودروب بوكس وفورمسبرينج.

وأضافت الوزارة يوم الجمعة في بيان صحفي أن مسؤولين في جمهورية التشيك اعتقلوا الروسي يفجيني نيكولين في الخامس من أكتوبر تشرين الأول وأنه لا يزال رهن الاحتجاز في براج.

وكان موقع لينكد-إن للتواصل الاجتماعي أشار في ذلك الوقت إلى أن اعتقال الروسي له علاقة باختراق تعرض له في 2012 وربما أدى إلى تعريض بيانات مئة مليون مستخدم للخطر مما استدعى شن عملية ضخمة لتغيير كلمات السر لحسابات المشتركين.

ولم يتضح على الفور هل بدأ المسؤولون الأمريكيون إجراءات ترحيل لتسلم نيكولين الذي وجهت إليه الاتهامات يوم الخميس هيئة محلفين اتحادية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا حتى تتسنى محاكمته في الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن نيكولين متهم باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة لشركات لينكد-إن ودروب بوكس وفورمسبرينج وسرقة معلومات منها.

ولم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء الأمريكي على الفور لمزيد من التعليقات. ولم يتضح على الفور من سيمثل نيكولين في الإجراءات.

ويزعم أيضا أن نيكولين استخدم بيانات موظفي لينكد-إن وفورمسبرينج فيما يتعلق باختراق أجهزة الكمبيوتر. وتذهب مزاعم أخرى إلى أنه تآمر مع آخرين مجهولين للمتاجرة بالبيانات المسروقة من مستخدمي فورمسبرينج.