زوجة الشهيد عادل رجائي: مصر لن تركع.. وسيبقى الجيش درعًا وسيفًا

أكدت سامية زين العابدين، المحرر العسكري ومدير تحرير جريدة «المساء»، وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، الذي استشهد صباح اليوم السبت، أن النصر سيكون حليفا للقوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وقالت زوجة الشهيد، في أول رد فعل لها أثناء تلقيها العزاء في استشهاد زوجها العميد رجائي الذي طالته يد الإرهاب في وقت سابق اليوم السبت، إن مصر لن تركع إلا لله، ولن يستطيع أحد أن يضرب أمنها القومي، معربة عن فخرها بزوجها شهيد وبطل من أبطال القوات المسلحة قدم حياته فداء للوطن.

وشددت على أنها ستظل متمسكة بإيمانها الشديد بأن القوات المسلحة ستبقى الدرع والسيف لحماية أرض الوطن مهما بلغ حجم التضحيات.

وقالت إنها «شاهدت بنفسها منفذي الحادث الإرهابي أثناء تنفيذهم هذا العمل الخسيس».

أ ش أ