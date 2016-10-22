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مجدى يعقوب: الدستور نص على زراعة الأعضاء..وبشحت من إنجلترا لإنقاذ مرضى

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مجدى يعقوب: الدستور نص على زراعة الأعضاء..وبشحت من إنجلترا لإنقاذ مرضى مجدى يعقوب: الدستور نص على زراعة الأعضاء..وبشحت من إنجلترا لإنقاذ مرضى

>كتب وائل ربيعى – عبد الله صلاح - تصوير خالد كامل

أكد الدكتور مجدى يعقوب، أن زراعة الأعضاء مهمة للغاية ومؤلمة، قائلا: "رأيت نتيجة زراعة الأعضاء والأنسجة وزراعتها تنقذ الحياة واتكتبت فى الدستور بأن زراعة الأعضاء هبة الحياة وواجب على كل مواطن، هذا كلام لابد أن يحقق لأن زراعة القلب والكلى تنقذ حياة أطفال وكبار ومهمة جدا".

وأضاف يعقوب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بأسوان، أنه تم التقدم بمشروع تطبيق مواد الدستور الخاصة بزراعة الأعضاء للرئيس السيسى، قائلا: "وزير الصحة قال لنا هناك قانون موجود نعمل على تفعيله، ونساعد فى هذا الموضوع لأنه هام للجميع".

وتابع يعقوب، أنه رأى مريضين أجرى لهما جراحة قلب 32 سنة و31 سنة كانا مشرفين على الموت، مؤكدا أن من تبرع لهما بالقلب هو الشعب الإنجليزى، قائلا: "نرى أطفالا يعانون ويموتون ومش عايزين نزرع أعضاء وأنسجة ولا نفكر فى ذلك ونستعمل صمامات آدمية، ونشحت من إنجلترا وأمريكا ودلوقتى قالوا مفيش، ولازم تدفعوا 3 آلاف دولار، وفى آخر رحلة شحاتة قالولى بتكلفنا 15 ألف لكل صمام قلتلهم أدونى هبة وهذه الهبات لن تستمر وكل شعب لازم يساعد نفسه ولا نعتمد على شعوب أخرى".

وأشار الدكتور مجدى يعقوب، أن مؤسسة مجدى يعقوب لا تعمل بشكل منفرد أو فى جزر منعزلة ولكنها تعقد اتفاقات مع جميع الجهات البحثية العاملة فى والعالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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