موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءً من "اليوم السابع"

محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين، وغيرها من الأخبار:

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءا..

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على قيام جميع أجهزة الدولة بتوخى أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

عد أكثر من 4 سنوات كاملة على أحداث الاتحادية، التى وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، اقتصت محكمة النقض اليوم لضحايا التعذيب الذين وقعوا فريسة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ورفاقه أمام قصر الاتحادية، بعد أن هجموا على المعتصمين الرافضين للإعلان الدستورى الإخوانى، وذلك بعد أن أيدت اليوم محكمة النقض الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس الدائرة 23 بمحكمة الجنايات والقاضى بمعاقبة محمد مرسى و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث قصر الاتحادية"، بتأييد الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

كشف المتهم عوض الله موسى على، الذى تم القبض عليه عقب هروبه من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ضمن الـ 6 متهمين الهاربين، أمام النيابة العامة، اليوم السبت، تفاصيل عملية الهروب للمساجين الستة، وأكد أن وراء عملية الهروب مخبر سرى تابع لإدارة الترحيلات بسجن المستقبل، وأن المساجين الهاربين اتفقوا مع المخبر قبل أيام من واقعة الهروب على إدخال عدد 3 قطع سلاح، بنادق آلية وذخيرة، إلى العنبر المقيمين فيه.

وأشار المتهم إلى أن الشرطى نجح فى إدخال السلاح المطلوب بعد أن حصل على الذخيرة عن طريق أقارب المتهمين خارج السجن، وأخفى المخبر السلاح داخل سيارة الترحيلات، مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه.

قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل، إن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا قوية، مشيرا إلى أنه خلال عام 2017 سيكون هناك شراكة إسبانية مصرية للانتهاء من بعض المشروعات، موضحا أن هناك اجتماع مرتقب لبحث مشكلة إحدى الشركات الإسبانية فى مصر تعانى من نقص الغاز.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خوسيه مانويل مارجايو وزير الخارجية والتعاون الاسباني، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إسبانيا فى القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الاسباني نقل إلى الرئيس تحيات الملك فيليبي الأول ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، مؤكداً على خصوصية العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والتعاون الممتدة التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على التشاور والتنسيق في كافة المحافل الدولية.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك مشروع قرار مشترك لبحث وقف الأعمال العدائية والتوصل بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسى من خلال المبعوث الخاص ستيفان دى مستورا، مشيرا إلى أن هناك تحرك لحماية الأبرياء والمدنيين.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل اليوم السبت، أن المشاورات جارية بين مصر والسعودية وأن هناك تنسيقا مشتركا يتم بشكل دورى وهى سمة العلاقة.

شيعت جنازة العميد أركان حرب عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، بمسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس بحضور الفريق اًول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات القوات المسلحة وممثلين عن هيئات ومؤسسات الدولة.

دفعت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها فى الدعوتين المقامتين أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم، لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 7 نوفمبر .

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يوفر فرص عمل بالآلاف للمصريين، قائلا: "المشروع ده هنشغل فيه مصر كلها".

استمرارًا لمسلسل الإهمال ونزيف الدم، دهس سائق لودر طفلان أمام مدرسة بمنطقة منشأة ناصر، وتم نقل الجثمانين للمستشفى وألقى الرائد عمر زيدان معاون المباحث القبض على السائق.

تدفع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية لمواجهة عجز الموازنة، كان أبرزها تخفيض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسى فى الخارج إلى 50%، هل يبقى السؤال هل تكفى هذه الإجراءات لمواجهة الأزمة المتفاقمة فى البلاد خلال الفترة الماضية؟

أصاب الحكم النهائى الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، وعصام العريان، عضو مكتب إرشاد الإخوان، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة بالسجن المشدد 20 عامًا فى قضية أحداث الاتحادية، عناصر جماعة الإخوان بالإحباط والجنون.

ورفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

استيقظ الشعب المصرى صباح اليوم السبت ، على خبر استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائى إسماعيل ، قائد الفرقة التاسعة المدرعة ، أمام منزله فى مدينة العبور.

وتشير المعلومات الأولية حول الحادث إلى استهدف الراحل أثناء خروجه من منزله ، على أيدى مجموعة إرهابية مسلحة ، وجهت نيرانها إليه والحرس الخاص به، سائق السيارة، الذى استشهد على الفور، بينما لا يزال الحارس داخل العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكرى، وحالته الصحية حرجة.