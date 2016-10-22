تجارب فورمولا 1 بالبحرين بدلا من برشلونة

وافقت الفرق المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات على حل وسط يقضي بإقامة أول تجارب خلال الموسم المقبل (2017) في البحرين بدلا من برشلونة الإسبانية.

وقال كريستيان هورنر، رئيس فريق رد بول، للصحفيين، إن فرق البطولة اجتمعت مع بيرني إيكلستون مسؤول الحقوق التجارية للبطولة لبحث هذا الموضوع.

مضيفا “تم الاتفاق على إقامة تجارب ما قبل انطلاق الموسم في برشلونة.. ومن أجل محاولة التوصل لحل وسط من أجل مساعدة بيريلي (شركة الإطارات) تقرر إقامة أول تجارب في الموسم في البحرين بعد إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى.”

وحسب لوائح البطولة فإن نقل التجارب إلى خارج أوروبا يتطلب موافقة فرق البطولة بالإجماع.

ومن المقرر أن تستضيف حلبة الصخير في البحرين السباق الثالث من الموسم المقبل في 16 أبريل 2017، في حين يقام سباق إسبانيا الذي سيكون الحلقة الخامسة في 14 مايو.

وستكون التجارب في غاية الأهمية للفرق في الموسم المقبل في ظل تطبيق لوائح جديدة ستسمح للسيارات بالسير بسرعة أكبر باستخدام إطارات أعرض من الإطارات الحالية.