ميسي يواجه نيمار في “الطريق إلى المونديال”

ستشهد مباراة القمة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين لكرة القدم الشهر المقبل مواجهة بين مهاجمي برشلونة الإسباني نيمار وليونيل ميسي، بعد عودة الأخير إلى تشكيلة الأرجنتين اثر غياب ثلاث مباريات بسبب الاصابة.

وكان اسم ميسي ضمن اللائحة التي أعلنها مدرب منتخب الأرجنتين ادغاردو باوتسا الجمعة للقاء البرازيل في العاشر من نوفمبر المقبل في بيلو هوريزونتي، قبل أن تستضيف كولومبيا بعد خمسة أيام في سان خوان ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في البرازيل.

وغاب ميسي عن المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب التانغو بسبب الإصابة، ففشل في الفوز بأي منها، إذ تعادل مع فنزويلا سلبا ومع البيرو 2-2 وخسر على أرضه أمام البارغواي صفر-1.

ويحتل منتخب الارجنتين حاليا المركز الخامس في الترتيب برصيد 16 نقطة، خلف البرازيل (21 نقطة) والأوروغواي (20) والإكوادور (17) وكولومبيا (17)، وهو مركز لا يؤهله مباشرة الى النهائيات مباشرةـ بل يخوله فقط خوض مباراتي ملحق مع بطل أوقيانيا، لأن الاربعة الاوائل فقط يججزون بطاقاتهم إلى المونديال.

وعاد ميسي إلى الملاعب قبل أيام بعد غياب نحو 3 أسابيع بسبب الاصابة، وتألق الاربعاء بقيادة برشلونة إلى اكتساح مانشستر سيتي 4-1 كان نصيبه منها ثلاثية.