روسيا تختار الذئب تميمة لمونديال 2018

اختارت روسيا الذئب ليكون تميمة مونديال 2018 لكرة القدم وذلك بعد تصويت شارك فيه أكثر من مليون شخص ودام لمدة شهر، ليسدل بذلك الستار على أكبر عملية إبداعية لاختيار تميمة رسمية في تاريخ كأس العالم بحسب ما أكد موقع “فيفا”.

وقد صممت التميمة التي أطلق عليها اسم “زابيفاكا” التي تعني بالروسية “الشخص الذي يسجل”، على يد الطالبة إيكاترينا بوكروافا، وحصلت على 53 في المئة من الأصوات، وتلاها قط حصل على 20 في المئة من الأصوات، ثم نمر يرتدي بزة رواد الفضاء بـ7 في المئة.

وقام ما يزيد عن مليون شخص بالتصويت عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن خلال برنامج حي بث على القناة الأولى الروسية خلال فترة التصويت التي دامت شهرا.

وستحتضن روسيا نهائيات 2018 في 11 مدينة، بينها العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.