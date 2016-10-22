في إشارة للموصل.. أردوغان: نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة ولو ثقُلت على قلوبنا

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تحترم الحدود الجغرافية لكل دولة حتى لو كانت “ثقيلة على قلوبنا”، فيما بدا أنه إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التى كانت يوما جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.

وبحسب “رويترز”، جاءت تصريحاته بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى عرضا من تركيا بالمشاركة فى معركة طرد تنظيم داعش من الموصل. وكانت تركيا تريد المشاركة فى المعركة ومازالت تعتبر الموصل فى نطاق نفوذها.

وقال أردوغان فى خطاب: “بعض الجهلة يأتون ويقولون ما هى الصلة التى يمكن أن تكون لنا بالعراق؟، هذه الجغرافيا التى نتحدث عنها الآن جزء من روحنا… حتى إذا كانت ثقيلة على قلوبنا نحن نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة.”