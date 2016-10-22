أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

في إشارة للموصل.. أردوغان: نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة ولو ثقُلت على قلوبنا

Google+ Print
في إشارة للموصل.. أردوغان: نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة ولو ثقُلت على قلوبنا في إشارة للموصل.. أردوغان: نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة ولو ثقُلت على قلوبنا

 

رجب طيب أردوغان _ أرشيفية

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تحترم الحدود الجغرافية لكل دولة حتى لو كانت “ثقيلة على قلوبنا”، فيما بدا أنه إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التى كانت يوما جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.

وبحسب “رويترز”، جاءت تصريحاته بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى عرضا من تركيا بالمشاركة فى معركة طرد تنظيم داعش من الموصل. وكانت تركيا تريد المشاركة فى المعركة ومازالت تعتبر الموصل فى نطاق نفوذها.

وقال أردوغان فى خطاب: “بعض الجهلة يأتون ويقولون ما هى الصلة التى يمكن أن تكون لنا بالعراق؟، هذه الجغرافيا التى نتحدث عنها الآن جزء من روحنا… حتى إذا كانت ثقيلة على قلوبنا نحن نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا