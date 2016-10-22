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“سابك” السعودية تعتزم تقليص اعتمادها على الغاز المحلي

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“سابك” السعودية تعتزم تقليص اعتمادها على الغاز المحلي “سابك” السعودية تعتزم تقليص اعتمادها على الغاز المحلي

قالت الشركة للصناعات الأساسية “سابك”، إنها تستكشف المزيد من من المشروعات الخارجية لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي المحلي.

ومضت الشركة السعودية العملاقة في مجال البتروكيمياويات قدما نحو أكبر استثمار أجنبي لها مع شريكتها الأميركية “إكسون موبيل”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان لوكالة “رويترز” الجمعة:” لدينا مشاريع نعكف على تقييمها مع شركاء قائمين أو محتملين. نحن شركة عالمية ولدينا القدرة على بدء مشروعات في أي منطقة وليس بالضرورة عبر نموذج شراكة”.

وأضاف البنيان أن “سابك” مستعدة لدخول سوق الائتمان للحصول على التمويل في إطار استراتيجيتها لتنويع المصادر عوضا على الاعتماد الكامل على المواد الخام المحلية.

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