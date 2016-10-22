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بالصور.. إخلاء عمارة آيلة للسقوط وتسكين قاطنيها بحى الزهور ببورسعيد

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بالصور.. إخلاء عمارة آيلة للسقوط وتسكين قاطنيها بحى الزهور ببورسعيد بالصور.. إخلاء عمارة آيلة للسقوط وتسكين قاطنيها بحى الزهور ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

قام حى العرب  ببورسعيد، برئاسة المهندس جمال الباشا اليوم ، اليوم السبت، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لسكان عمارة 29 مساكن ناصر، حيث تم إخلاء العمارة من السكان ونقلهم إلى منطقة عمر بن الخطاب بحى الزهو، وذلك بمشاركة جميع جهات المرافق والأجهزة المعنية بحى العرب وشرطة المرافق أثناء تنفيذ القرار الذى تم بصورة هادئة.

 

وكانت قد صدرت توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ  بورسعيد، لرئيس حى العرب وللعاملين بإدارة التسكين بالمحافظة، بتسهيل وتذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الإخلاء والتسكين، وتم نقل جميع السكان لمساكنهم الجديدة دون أى مشاكل أو معوقات تذكر .

 

وقد قام المحاسب عادل محمد عبد الفتاح رئيس حى الزهور والإدارات المعنية بالحى (إدارة الشئون القانونية -الإدارة الهندسية -إدارة المتابعة) بتسكين الأهالى بعمارتى رقم 30/29بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الزهور.

 

 

 العمارة السكنية التى تم تسكين الأهالى فيها

 

 

 

 

 

 

 


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