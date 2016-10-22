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حبس شخص بتهمة تزوير رخصة قيادة سيارة بدمياط

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حبس شخص بتهمة تزوير رخصة قيادة سيارة بدمياط حبس شخص بتهمة تزوير رخصة قيادة سيارة بدمياط

>دمياط عبده عبد البارى

أمرالمستشار أحمد القزاز رئيس نيابة مركز دمياط ورأس البر بحبس المتهم باسم السيد جميل أحمد عبد المقصود، 4 أيام على ذمة القضية رقم 5355 لسنة 2016 إداري مركز  دمياط والخاصة بتزوير رخصة قيادة.

وبناء علي تعليمات المستشار  خالد الأتربي الحامي العام لنيابات دمياط سيتم تقديم المتهم لجلسة مستعجلة.

تعود أحداث القضية عندما تمكن الملازم أول محمود المصري الضابط بإدارة مرور دمياط باستيقاف السيارة رقم 3281 دح ط نقل وبسؤاله عن التراخيص قدم رخصة مزورة كشفتها أجهزة الحاسب الألي بإدارة مرور دمياط المنتشرة علي الاكمنة. 

واعترف المتهم بقيامه بإعطاء أحد موظفي مرور دمياط مبلغ مالي نظير استخراج تلك الرخصة .

 


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