وزارة الإعلام الكويتية تطلق حملتها للانتخابات البرلمانية "أمة 2016"

أعلن وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، إطلاق الوزارة حملتها الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية (أمة 2016) تحت شعار (صوتى لوطنى).

وقال الشيخ سلمان الحمود، فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إن اختيار هذا الشعار يأتى ترسيخا للقيم والمبادئ الوطنية الحقيقية التى نشأ عليها أهل الكويت وتتناقلها الأجيال، حرصا على حماية الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته وتعزيزا للوحدة الوطنية.

وأكد "الحمود" أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فى عملية الاقتراع لاختيار نواب الأمة للفصل التشريعى الـ15 المقرر عقدها 26 نوفمبر المقبل لما تمثله هذه المشاركة من حس ومسؤولية وطنية.

وأوضح أن الإعلام، من خلال تعاون وتنسيق قطاعاتها مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وضعت خطة لتغطية إعلامية شاملة لإبراز دور الديمقراطية الكويتية التى يفخر ويعتز بها الكويتيون منذ نشأة الدولة قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن.

وثمن الشيخ سلمان الجهود الكبيرة التى يقوم بها منتسبو وزارة الإعلام بكل قطاعاتها، وفى مقدمتها قطاع الأخبار والبرامج السياسية، الذى يحمل لواء الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية من أجل الخروج بتغطية متميزة تليق بالديمقراطية الكويتية وإبراز وجه دولة الكويت الحضارى.