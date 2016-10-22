أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطنى" الجزائرى يعلن استقالته رسميا من منصبه

وفوضت اللّجنة المركزية للحزب جمال ولد عباس الوزير الأسبق وعضو المكتب السياسى لقيادة الحزب مؤقتا لحين انتخاب أمينا عاما جديدا للحزب.



> وقال سعدانى إن الحزب هو حزب ديمقراطى لا يعتمد على الأشخاص بل يسير بشكل ديمقراطي، موصيًا الحزب وأعضائه بالجزائر الوطن.. مضيفًا فى الوقت ذاته "أوصيكم بالجزائر ثم بحزب جبهة التحرير ثم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة".



> كان سعدانى افتتح ظهر اليوم الدورة العادية للجنة المركزية للحزب التى التقى فيها بقيادات حزبه من 48 ولاية، وهى الدورة التى ستتمخض عنها الاستراتيجية التى يعتمدها الحزب للمشاركة فى الآنتخابات التشريعية 2017.



> وقال سعدانى إن الحزب يعقد دورته اليوم لتقييم مسيرة عام كامل مضى مليء بالنشاط والإنجاز ومن أجل أن يحضر ويستعد لعام مقبل ينتظره فيها تحديات واستحقاقات توجب على الحزب أن يستعد لها بكل قوة ليبقى فى الريادة.



> وجدد سعدانى وقوف الحزب بجانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى قاد البلاد فى أحلك الظروف وألفترات وتحمل الكثير من المشاق والصعوبات، مشيرا إلى التزام الحزب السياسى والأخلاقى ووفائه للرئيس بوتفليقة رئيس الحزب هو موقف مبدئى ثابت فالحزب كان ومازال وسيظل بجانب الرئيس فى كل المواقع والمؤسسات وفى غرفتى البرلمان والمجالس الشعبية المنتخبة.