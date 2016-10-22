الأدلة الجنائية بمديرية أمن دمياط تعاين موقع محطة المطار المحترقة

تجرى شعبة الأدلة الجنائية التابعة لمديرية أمن دمياط برئاسة الرائد شادى أبو يوسف، عملية معاينة وفحص لموقع حريق محطة المطار على طريق دمياط الجديدة التى تعرضت لحريق هائل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وذلك لتحديد أسباب وملابسات الواقعة

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط عن أن أسباب الحريق ترجع إلى وجود كهرباء استاتيكية ناتجة نتيجة تفاعل الوقود مع أجسام معدنية أثناء قيام مقطورة الوقود بتفريغ حمولتها بتنك المحطة وارجع المصدر السبب فى ذلك إلى وجود كرة لهب مشتعلة بين المقطورة وتنك الوقود بالمحطة الأمر الذى أدى برجال الحماية المدنية إلى فصل المقطورة وسحبها إلى مسافة بعيدة عن التنك لتخفيف كرة اللهب .