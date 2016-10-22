مدير تعليم الغربية يوجه بمتابعة جميع المدارس على أرض الواقع

عقد الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية، اليوم السبت، وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع مع مديرى الإدارات والأجهزة المعاونة لمتابعة جميع المدارس بالإدارة على أرض الواقع، وعدم تواجد مدير الإدارة بالديوان قبل الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، وضرورة تواجد خريطة مع المديرين والمتابعين والموجهين بمدارس الإدارة، والعمل على وضع استراتيجية ثابتة، أساسها الوضوح والصراحة، ووفق أسس موضوعية.

كما شدد على مواجهة الإشاعات، والتنسيق بين مدير الإدارة، ومدير المرحلة، والتخطيط ومجلس الأمناء، ومدير المدرسة، عند اختيار المدارس التي تدخل الصيانة الشاملة.

وأكد وكيل الوزارة، على أن خطابات الانتدابات والنقل بين المدارس تتم عن طريق لجنة مشكلة من التنسيق والتوجيه.

كما شدد على عدم إعطاء المجموعات الدراسية أيام الجمعة أو العطلات الرسمية، كما وجه بضرورة تفعيل منافذ بيع منتجات التعليم الفنى بجميع الإدارات، لخدمة المجتمع المدنى.