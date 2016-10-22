وزير خارجية إسبانيا: شراكة مع مصر 2017.. وتعلمنا من العرب الحفاظ على المياه

قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل، إن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا قوية، مشيرا إلى أنه خلال عام 2017 سيكون هناك شراكة إسبانية مصرية للانتهاء من بعض المشروعات، موضحا أن هناك اجتماع مرتقب لبحث مشكلة إحدى الشركات الإسبانية فى مصر تعانى من نقص الغاز.

وقال وزير الخارجية الإسبانى، إنه نقل للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، قلق حكومة بلاده من وضع شركة "فينوسا" الإسبانية نظرا للصعوبات المالية التى تهدد وجودها.

وأضاف جارسيا "نحن نتحدث هنا عن أكبر استثمار لإسبانيا فى مصر ويبلغ 1500 مليون دولار، ووجود هذه الشركة هام سواء بالنسبة لنا أو لمصر".

وأكد مانويل، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت، أن بلاده أول دولة فى العالم من إنتاج الخضروات والفواكة والمجال السمكى، مشيرا إلى أن مدريد تعلمت من العرب الحفاظ على المياه بشكل كبير.