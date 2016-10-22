الهارب من سجن المستقبل بعد ضبطه: مخبر سهل خروجنا مقابل 100 ألف جنيه

كشف المتهم عوض الله موسى على، الذى تم القبض عليه عقب هروبه من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ضمن الـ 6 متهمين الهاربين، أمام النيابة العامة، اليوم السبت، تفاصيل عملية الهروب للمساجين الستة، وأكد أن وراء عملية الهروب مخبر سرى تابع لإدارة الترحيلات بسجن المستقبل، وأن المساجين الهاربين اتفقوا مع المخبر قبل أيام من واقعة الهروب على إدخال عدد 3 قطع سلاح، بنادق آلية وذخيرة، إلى العنبر المقيمين فيه.

وأشار المتهم إلى أن الشرطى نجح فى إدخال السلاح المطلوب بعد أن حصل على الذخيرة عن طريق أقارب المتهمين خارج السجن، وأخفى المخبر السلاح داخل سيارة الترحيلات، مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أن المخبر سهل للمتهمين الخروج من السجن بعد أن أطلقوا وابلا من الرصاص على البوابات، وأفراد التأمين، حتى تمكنوا من الخروج من السجن، والتوجه إلى أحد المناطق النائية بجوار السجن.

وتتحفظ النيابة العامة على المخبر وسؤاله عما هو منسوب إليه فى عملية دخول السلاح وتسهيل هروب المساجين.

كان سجن المستقبل، شهد أول أمس الخميس، محاولة هروب جماعى، وأحبطت الأجهزة الأمنية المحاولة بينما هرب 6 من المساجين، بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد، وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها الهاربون.