ضبط طالب جامعى بدمياط لانتمائه للجماعة الإرهابية

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، اليوم السبت، القبض على الطالب ياسر .ع .ا بكلية الشريعة والقانون من أبناء قرية البصارطة والمنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والمطلوب على ذمة قضايا، منها المشاركة فى مسيرات إخوانية وذلك أثناء حملة أمنية موسعة نفذتها أجهزة الأمن بدمياط، لتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إثارة الشغب والعنف.

كانت أجهزة الأمن قد فرضت طوقا أمنيا على قرية البصارطة لإحكام السيطرة عليها ،ومنع هروب العناصر المطلوبة.

من ناحية أخرى أسفرت جهود الحملة عن ضبط شخصين من مروجى المواد المخدرة بالبصارطة وبحوزتهما بانجو وهيروين وأسلحة بيضاء .