أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طالب جامعى بدمياط لانتمائه للجماعة الإرهابية

Google+ Print
ضبط طالب جامعى بدمياط لانتمائه للجماعة الإرهابية ضبط طالب جامعى بدمياط لانتمائه للجماعة الإرهابية

>دمياط-معتز الشربينى

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، اليوم السبت، القبض على  الطالب ياسر .ع .ا  بكلية الشريعة والقانون  من أبناء قرية البصارطة والمنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والمطلوب على ذمة قضايا، منها المشاركة فى مسيرات إخوانية وذلك أثناء حملة أمنية موسعة نفذتها أجهزة الأمن بدمياط، لتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إثارة الشغب والعنف.

كانت أجهزة الأمن قد فرضت طوقا أمنيا على قرية البصارطة لإحكام السيطرة عليها ،ومنع هروب العناصر المطلوبة.

من ناحية أخرى أسفرت جهود الحملة عن ضبط شخصين من مروجى المواد المخدرة بالبصارطة وبحوزتهما بانجو وهيروين وأسلحة بيضاء .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365