النيابة تقرر حبس عامل ونجلة لإتهامهم بقتل رقيب شرطة في بني سويف

أصدر اليوم المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف ، قراراً بحبس “عزت ،م،ا” عامل بكلية الطب البيطري ونجلة م” 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهما بقتل رقيب شرطة ” محسن ،ف،ك ” 40 عام من قوة شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة ، أثر مشاجرة وقعت بينهم في قرية دموشيا مركز بني سويف .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطاراُ من مامور مركز بني سويف يفيد بنشوب مشاجرة بين المتهمين المذكورين ورقيب شرطة مما أسفر عنة مصرع الأخير بطعنة نافذة في الصدر بالجانب الايسر ليلقي مصرعة متأثراً بإصابتة .