حراس الثورة يدين إغتيال العميد أركان حرب”رجائي” قائد الفرقة 9 بالجيش المصرى

بعد إجتماع طارئ للمكتب السياسي لحزب حراس الثورة ، أعلن مجدي الشريف رئيس الحزب في بيان صحفي ، إدانة الحزب لحادث الإغتيال الذي إستهدف العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعه مدرعات أمام منزله بالقاهرة صباح اليوم واستشهد على اثره متأثرا بجراحه .

ـ ناعياً ببالغ الحزن والأسي الفقيد داعيآ الله أن يتغمده بواسع رحمته ، معرباً عن شديد الأسف لوقوع حادث كهذا .

ـ محذراً من مغبة تكرار أمثال ذلك الحادث لما له من تداعيات سلبية علي إستقرار الحالة السياسية والإقتصادية والأمنية في البلاد ،ومشيراً إلي أن الإرهاب عدواً غادر للشعب والوطن، مؤكداً علي أن العنف السياسي ليس طريقاً لتحقيق العدالة .