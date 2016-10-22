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عكاشة : اغتيال العميد “رجائي” انتقامًا من تقدم الجيش في سيناء‎

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عكاشة : اغتيال العميد “رجائي” انتقامًا من تقدم الجيش في سيناء‎ عكاشة : اغتيال العميد “رجائي” انتقامًا من تقدم الجيش في سيناء‎

أرشيفية

قال الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد خالد عكاشة، إن عملية استهداف قائد الفرقة التاسعة مدرعة، العميد عادل رجائي، تعد من العمليات الانتقامية للتنظيمات الإرهابية في سيناء، خاصة أن من يواجه تلك التنظيمات في سيناء هي القوات المسلحة.

وأضاف عكاشة خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا أمنيا وعسكريا لملاحقة العناصر التي نفذت الهجوم على أحدى النقاط الأمنية في مدينة “بئر العبد”، لافتا أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد أن بات غير قادر على المواجهة نجح في تسريب إحدى خلاياه من سيناء إلى داخل القاهرة لتنفيذ عمل انتقامي له دوي واسع .

وأوضح عكاشة أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بتلك العمليات إظهار الأوضاع الأمنية في بأنها غير مستقرة وأن المعركة على الإرهاب عنيفة وممتدة الأماكن والأبعاد الجغرافية، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي خاصة أن “بيت المقدس” ينحصر تواجده في سيناء لذا يخرج منها لتنفيذ هجمات خارجها، مشيرا إلى عملية مهاجمة أحد السجون في محافظة الإسماعيلية.

وأشار عكاشة إلى أن عناصر “بيت المقدس” تفلت من المواجهات المباشرة في سيناء إلى خارجها لتنفيذ عمليات كتلك ذات الصدى الإعلامي والرسائل السلبية واسعة الانتشار.

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