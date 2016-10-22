لخدمة المواطنين.. وزيرة التضامن تفتتح مكتب تأمينات بمركز نصر في أسوان

قامت غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بافتتاح مكتب تأمينات للصندوق الحكومي، و مكتب تأمينات للصندوق الخاص لخدمة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وجاء ذلك في إطار زيارة لوالي، صباح اليوم لأسوان لافتتاح فرع بنك ناصر بكوم امبو وعدد من المشروعات التابعة لمركز مجدي يعقوب للقلب.

والجدير بالذكر أن المبني مجهز بأحدث التجهيزات، ويتكون من طابقين فوق الطابق الأرضي على مساحة ٦٠٠ متر، و يعمل علي خدمة ١٤٨٣ منشأة، ويخدم ٦٦٧٦ مؤمنًا عليه في نصر النوبة، و ١٦ ألف مؤمن عليه في كوم امبو، وحوالي ٣٨٧٧ صاحب معاش في نصر النوبة، و حوالي ١٥ ألف صاحب معاش في كوم امبو.

وهو مجهز بأحدث الأجهزة والاثاث لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، هذا بالنسبة للصندوق الخاص، أما بالنسبة للصندوق الحكومي فيضم ٧٠٠٠ مؤمنًا عليه، و ٥٢٠٠ صاحب معاش.