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بالصور.. إسعاد يونس مع ملوك الكاسيت يومي الإثنين والثلاثاء

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تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس مجموعة من منتجى الألبومات الغنائية في حلقتى الأثنين والثلاثاء المقبل من برنامجها “صاحبة السعادة” الذي تقدمه على قناة CBC، حيث يحل ضيفاً على البرنامج مجموعة من المنتجين وهم عاطف منتصر صاحب شركة “صوت الحب”، المنتجين هاني عزيز، فايز ثابت وحسين عثمان أصحاب شركة “سونار”، طارق عبد الله صاحب شركة “هاي كواليتي” تيمور كوتة صاحب شركة “صوت الدلتا”، وأشرف حسني صاحب شركة “ساوند أوف أمريكا”.

وتدور فكرة الحلقتين حول شريط الكاسيت وذكرياتنا معه، قبل أن تختلف المصطلحات ويتحول اسمه إلى ألبوم، حيث تناقش إسعاد يونس الضيوف حول شركاتهم وكواليس إنتاجهم للمطربين الكبار مثل ومحمد منير، وتفاصيل تلك المرحلة الزمنية وكيفية مواجهتهم لشرائط الكاسيت المسروقة “القرصنة”، وغيرها من القضايا الهامة.

وكانت صاحبة السعادة قد استضافت في وقت سابق المنتجين الكبيرين نصر محروس ومحسن جابر في حلقتين منفصلتين للحديث عن مشوار كلاً منهما في إنتاج الألبومات، وذكرياتهم مع النجوم وغيرها من الاحداث الهامة في مسيرتهما.

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