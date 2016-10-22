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غادة والي تفتتح فرعًا لبنك ناصر في كوم امبو يخدم ٥٠٠ ألف نسمة

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غادة والي تفتتح فرعًا لبنك ناصر في كوم امبو يخدم ٥٠٠ ألف نسمة غادة والي تفتتح فرعًا لبنك ناصر في كوم امبو يخدم ٥٠٠ ألف نسمة

جانب من الافتتاح

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أسوان، صباح اليوم، فرع بنك ناصر الاجتماعي في كوم امبو، ومعها أعضاء مجلس النواب عن كوم امبو.

ويخدم الفرع ثلاثة مراكز من جملة خمسة مراكز ادارية في أسوان، ويغطي ٥٠٠ ألف نسمة، و قد بدأ الفرع في تقديم تمويلات للاسكان و للمشروعات الصغيرة.

والجدير بالذكر أنه تم تعيين جهاز إداري قوامه ١٢ موظفًا، نصفهم من السيدات ايمانا من البنك بأهمية تشجيع عمل المرأة في الصعيد.

وكل العاملين الجدد هم من الشباب أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير جيد جدًا علي الأقل بمسابقة تحريرية وشفهية نفذها المعهد المصرفي وكلهم من أبناء المحافظة وهي سياسة في التعيينات اعتمدها مجلس إدارة البنك.

و يقدم البنك المعاشات، والنفقة، والمساعدات الاجتماعية، و قد تقرر اعتماد مساعدات مالية لأكثر الفئات احتياجًا بقيمة ١٠٠ ألف جنيه من حساب التكافل الاجتماعي.

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