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الحبس 3 سنوات لمالك شركة “تيلي سيرف”

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فضيحة1

أصدرت محكمة جنح العجوزة اليوم، حكماً حضورياً بالحبس ضد أحمد محمد أحمد سويلم، صاحب شركة “تلي سيرف” لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك في القضية التي أقامتها شركة “ترنتا” المالكة لقنوات النهار بسبب قيام المتهم ببيع حقوق مسابقة كأس والسوبر لموسم 2015\2016 إلى شركة بريزينتيشن.

وكانت تلك الحقوق مملوكة حصرياً لقنوات النهار، فاعتبرته المحكمة مصادقاً لأعمال النصب والاحتيال، قيام المتهم المتهم ببيع ذات الحقوق مرتين، بعد أن تمكّن من الاستيلاء على أموال شركة “ترنتا” فأصدرت حكمها المتقدم.

هذا وتواصل شركة “ترنتا” إجراءاتها القضائية ضد المذكور لاستقضاء التعويض الذي يجبر ما لحقها من ضرر.

ومن المتعّين أن تبادر الجهات المختصة بتنفيذ الحكم ضد المتهم.

 

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