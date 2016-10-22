مايكل كورس يزيّن أجمل إطلالات النجمات

أقيم في بداية هذا الأسبوع حفل توزيع جوائز "غولدن هارت أوردز" Golden Heart Awards، الذي يتمّ كلّ عام برعاية دار "مايكل كورس" Michael Kors في مدينة نيويورك، بحضور عدد هائل من النجمات العالميات اللواتي تألقن بأجمل تصميمات دار "مايكل كورس" Michael Kors ، فبدت إطلالاتهن مُبهرة بالفعل.

وشاهدنا مثلاً النجمة "كايت هادسون" Kate Hudson التي اختارت فستاناً وصل حدّ الركبة معرّقاً بالورود ذات الألوان الخريفية الناعمة، فناسبها هذا الفستان بطريقة مثالية. أمّا عارضة الأزياء السمراء "جون سمولز" Joan Smalls فظهرت بإطلالة دراماتيكية بالأسود، عبارة عن تنورة ماكسي مع توب قصيرة، فيما تألقت عارضة الأزياء المخضرمة "ايمان" Iman بتصميم عصري هو عبارة عن بنطلون باللون الفضيّ البراق من مجموعة "مايكل كورس" Michael Kors لخريف 2016 وتوب مزينة بالريش الأسود. كذلك شاهدنا "سارا سامبايو" Sraa Sampaio في فستان قصير باللون الأسود مزيّن بالمعادن، نسّقته مع صندل أسود مستوحى من السبعينيات.

إلى ذلك، تألقت النجمات بأجمل تصميمات دار "مايكل كورس" Michael Kors في هذا الحدث السنوي الذي كان عنوانه هذا العام الأناقة الراقية.