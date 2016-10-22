مفاجأة بالفيديو : لقاء الخميسي "مطرودة" من معهد الموسيقي العربية بقرار من عمها

كشفت الممثلة المنتقلة مؤخراً إلى خانة المطربات، لقاء الخميسي، عن عقدة قديمة لها من تعلّم فنون الغناء والموسيقى، مؤكدة أنها خاضت اختبارات القبول في معهد الموسيقى العربية أمام لجنة تحكيم تضمّ عمّها، الذي اتخذ قراراً فورياً بطردها من الاختبار بعدما فشلت في قراءة النوتة الموسيقية!

الممثلة التي تألقت في شهر رمضان الماضي ضمن نجوم مسلسل "راس الغول" مع الساحر محمود عبد العزيز، حققت حلمها القديم بالغناء للمرة الأولى بمسرح مكتبة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، وغنّت للجمهور عبر الشاشة الصغيرة للمرة الأولى أيضاً، مساء أمس، مع فرقة "فؤاد و منيب" عبر برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث أكّدت أنّ حلمها باحتراف العمل كمطربة انهار مرّتين بسبب فشلها في تعلّم أساسيات قراءة النوتة الموسيقية.

تابعت قائلة إنها حاولت منذ الطفولة الانضمام للكونسرفاتوار إلا أنّها فشلت بالاختبار بسبب النوتة. وعندما تجاوزت مرحلة المراهقة، خاضت اختبارات معهد الموسيقى العربية، وكان عمّها ضمن لجنة التحكيم، فقام بطردها فور فشلها في قراءة النوتة، وقال: "مش عارفة تقري نوتة جاية ليه يا ماما.. اطلعي برة"، ولهذا اتجهت للفنون المسرحية.

لقاء فشلت في قراءة النوتة، لكنها حققت الحلم مع أول أغنية لها بعنوان "مش بعادة" فاسمعوها، والحكم لكم!

فهل تستمر كممثلة؟





لقاء تحكي قصة رفضها من معهد الموسيقى العربية

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي