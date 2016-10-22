جيني أسبر تتعرض لحادث سير وتطمئن إلى صحتها

تعرضت الفنانة جيني اسبر لحادث سير في منطقة شتورا خلال قيادتها سيارتها على الطريق الدولي بين سوريا ولبنان، مما إستدعى دخولها إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي ومعالجة الرضوض التي أصيبت بها وخصوصاً في منطقة الكتف.

جيني التي أعادت سبب الحادث إلى الحسد والعين، طمأنت جيني الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، خيث نشرت صورة لها وهي في المستشفى وعلقت عليها" شكراً لكل من إطمأن عني. زحطة الشاطر بألف. شوية رضوض بالجسم وشعر ابلكتف.. الحمد لله على كل شي. ويبعد الشر عن الكل والعين كمان".

يشار إلى أن جيني أسبر هي الفنانة السورية الثالثة التي تتعرض لحادث سير في لبنان من بعد الكاتبة نور الشيشكلي والمخرجة رشا شربتجي، اللتان تعرضتا هما أيضاً لحادثين مماثلين خلال الفترة الماضية.