"سيدتي نت" تكشف حقيقة سرقة شقة الزعيم عادل أمام

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة عدم دقة كل ما تردد عن سرقة شقة الفنان الكبير عادل أمام بالدقي، مؤكدا أن مقر إقامة الزعيم بقصر شهير بالمنصورية، وأنه لا يملك الشقة المسروقة بالأساس، وإنما هي مسجلة باسم زوجته السيدة هالة الشلقاني وتقوم باستثمارها بتأجيرها.

المصدر أكد ان البلاغ بسرقة الشقة لم يأت من الزعيم عادل أمام ولا حتى من زوجته صاحبة الشقة وأنهما لا يقيمان فيها، وان المبلع المسروق يخص المستأجر، الذي تقدم ببلاغ عاجل اتهم فيه مجهولين بالتسلل للشقة وسرقة مبلغة 10 آلاف جنيه مصري، وأثناء تحرير محضر بأقواله تبين أن الشقة ليست ملكه، وأكد أنه يستأجرها من السيدة هالة الشلقاني، وتم تكثيف اجراءات البحث ووضع 20 مشتبه به قيد التحري.

يذكر أن الزعيم عادل أمام تتوزع اقامته مع زوجته وأحفاده بقصر المنصورية شتاء، وبقصر آخر شهير بشاطئ مارينا طوال أشهر الصيف، ولم يقطن بالعقار المسروق بأي وقت سابق، كما أن زوجته السيدة هالة الشلقانى من مواليد حي المهندسين، واشترت الشقة المسروقة للاستثمار فقط.